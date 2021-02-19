ضبط مالك محل يروج أجهزة ريسيفر لفك القنوات المشفرة بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، وكذلك جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات والبث الفضائى .





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك ومدير محل لبيع أجهزة الريسيفر بمحافظة الشرقية) بإدارة المحل لبيع أجهزة ريسيفر لفك القنوات الفضائية المشفرة "غير مصرح بتداولها" بالمخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه ، وأمكن ضبط المتهم حال إدارته لنشاطه ، وعثر بداخل المحل على (206 جهاز ريسيفر مجهزة لفتح القنوات الفضائية المشفرة – 50 قطعة "لانة" تستخدم للتوصيل بالأجهزة لفك الشفرات عن طريق الإتصال بالإنترنت - وحدة معالجة مركزية تستخدم على الأجهزة - راوتر للإتصال بالإنترنت) ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.