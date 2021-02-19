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فن

هبة عبد الغني تكشف عن البوستر الرسمي لها في "وادي الجن"

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:45 م
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
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سعيد فراج
تنتظر الفنانة هبة عبد الغني، عرض أحدث أعمالها الدرامية "وادي الجن"، والذي تجسد فيه شخصية جميره، المقرر عرضه عبر منصة فيو الإلكترونية، الاثنين المقبل الموافق 22 فبراير الجاري.

وكشفت هبة عبد الغني، عبر حسابها الشخصي بموقع وتطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن البوستر الرسمي الخاص بشخصيتها، والتي ظهرت فيه بشكل مخيف، غريب عليها تمام، وعلقت عليه قائلة: "الرعب اللي فات كوم و الرعب اللي جاي كوم تاني، احب اعرفكم بنفسي جميرة .. اللي فاكر قلبه جامد يحصلنا علي ابلكيشن فيو ويستعد ابتداء من يوم ٢٢ الشهر ده لمغامرة الكهف في مسلسل وادي الجن".

وتجسد عبدالغني، خلال السياق الدرامي للمسلسل شخصية "جميرة " وهي ساحرة تعد بمثابة حلقة الوصل بين عالمين، عالم الجن وعالم الإنس.

يشار إلى أن مسلسل "وادي الجن"  من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، و منة إكرام، وعمر خالد، و انتاج شركة اي برودكشن و من بطولة مجموعة من كبيره جدا من المواهب القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، و منهم  خالد كمال، يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد و ريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهبة عبدالغني، وهنا داود، وحسن مالك، وسينثيا خليفة،وشمم الحسن، وحمزة العيلي، وصالح عبدالنبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة بشرى.
 
و جانب آخر تخوض هبة عبد الغني السباق الرمضاني المقبل بشخصيتين في كلا من مسلسل" الطاووس" و مسلسل '' موسي ''،  حيث تلعب شخصية ( سمية ) ضمن أحداث مسلسل ( الطاووس ) بطولة النجم العربي جمال سليمان وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهالة فاخر، وهبة عبد الغني، وأشرف مصيلحي، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، هذا إلى جانب مجموعة كبيره من الفنانين و مجموعه من الشباب الصاعد، ( الطاووس ) سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج ستارز ميديا برودكشن للمنتجه شيرين مجدي.

هذا إلى جانب شخصية ( بخيته ) في مسلسل" موسي" بطولة النجم محمد رمضان، وسمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، هبة عبدالغني، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين المصريين، ( موسي ) تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.
هبة عبد الغني تكشف عن البوستر الرسمي لها في "وادي الجن"
هبة عبد الغني تكشف عن البوستر الرسمي لها في "وادي الجن"
هبة عبد الغني تكشف عن البوستر الرسمي لها في "وادي الجن"
هبة عبد الغني تكشف عن البوستر الرسمي لها في "وادي الجن"
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