ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي، استعدادا للسفر إلى تنزانيا، للمشاركة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، الذي يواجه فيها  سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل. 

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث من المنتظر أن تطير البعثة على متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران. 

واختتم الأهلى، بعد ظهر اليوم الجمعة، تدريباته باستاد مختار التتش، واختار الجهاز الفني قائمة من 22 لاعبًا للسفر إلى تنزانيا للمشاركة في البطولة، بعد تغلبه على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات. 

وتربع الأهلي على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية، وسجل ثلاثية الأهلي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تونس.. قرار عاجل لإنهاء أزمة الخطوط الجوية

مشروع قومي.. الحكومة تنفي تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع

مع ولاد منطقتي .. محمد لطفي ينشر صورة نادرة له

حادث مرور.. شاهد | دهس سيارة عند تقاطع مروري بأحد المناطق السكنية

17 ضحية.. حادث مروع بالسعودية

خاص.. جالاتا سراي يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهاية الموسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات