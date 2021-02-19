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فن

أسماء جلال تتألق فى أحدث ظهور على إنستجرام .. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

ما شاء الله - ربنا يحفظك - قمر. 


يذكر أن أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.
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