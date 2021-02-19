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أخبار البلد

أصيب في حملة تحصين المواشي.. وزير الزراعة يوجه بتوفير الرعاية لطبيب الفيوم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:18 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اتصالا تليفونيا بالدكتور أحمد متولى طبيب أول الوحدة البيطرية بقرية دار السلام مركز طامية بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم والذي أصيب خلال أداء عمله بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد القصير خلال الاتصال، توفير الرعاية الطبية التي يحتاجها متولى مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به هو وزملاؤه في خدمة الوطن من خلال حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض والأوبئة.


وفي سياق متصل تواصل المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع الطبيب المذكور للاطمئنان عليه.


من ناحيته أعرب متولى عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي تلقاه من قيادات وزارة الزراعة، مؤكدا أن حالته حاليا مستقرة وسوف يجري بعض الفحوصات غدا لتأكد من مدى احتياجه لإجراء جراحة من عدمه. 

جدير بالذكر أن د. احمد متولى طبيب أول الوحدة البيطرية بقرية دار السلام بمركز طامية مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم اصيب
 أول أمس الأربعاء خلال مشاركته في الحملة القومية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع وأثناء تحصينه أحد عجول التسمين تلقى ركلة منه تصببت في تجمع دموى ويتلقى العلاج الآن وهو بحالة مستقرة.
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