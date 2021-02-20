الدولار بـ 15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت، 20 فبراير 2021 وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري.
وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.76 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع .
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وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.57 جنيه للشراء و21.93 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.33 جنيه للشراء و 17.51 جنيه للبيع.
واستقرت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية اليوم
سجل ين يابانى نحو 14.71 جنيه للشراء و 14.85 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.