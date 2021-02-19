ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم تكشف عن حقيقة إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث بالمدارس..فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:40 م
ضا حجازي نائي وزير
ضا حجازي نائي وزير التربية والتعليم
Advertisements
محمود محسن
قال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم نحن في أمس الحاجة الى النظام التعليمى الجيد لبناء الشخصية الوطنية مؤكدا أن هناك كتابا سيكون موجودا بالمدارس مبني على القيم كالحب والرحمة والاحترام والامانة والاتقان والمثابرة.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي ان البعض اعتقد أنه عند صدور كتاب القيم أنه سيتم إلغاء مادة التربية الدينية وهو أمر لا أساس له من الصحة.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم ليس هناك اى توجيهات لحذف الآيات القرآنية مشيرا إلى أنه نحن في أمس الحاجة لوجود الآيات القرآنية والأحاديث.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء

وأكدت  أنه لا صحة لإصدار أي توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، مُؤكدةً عدم صدور أية قرارات بهذا الشأن وأن هذه الأخبار محض شائعات تأتي في إطار التشكيك الدائم في التزام الدولة واهتمامها بالدين وأهميته في تربية النشء، مشددةً على أن تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التي تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطية.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. أهان الصعايدة.. استدعاء تامر أمين للتحقيق وإيقاف برنامجه

أول رد من عبدالله جمعة بشأن رحيله عن الزمالك

حادث مرور.. شاهد | دهس سيارة عند تقاطع مروري بأحد المناطق السكنية

حتى 20 مارس.. قرار إماراتي عاجل بسبب كورونا

نقيب الاعلاميين: إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة