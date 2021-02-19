التعليم تكشف عن حقيقة إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث بالمدارس..فيديو

قال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم نحن في أ مس الحاجة الى النظام التعليمى الجيد لبناء الشخصية الوطنية مؤكدا أن هناك كتابا سيكون موجودا بالمدارس مبني على القيم كالحب والرحمة والاحترام والامانة والاتقان والمثابرة.





وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي ان البعض اعتقد أنه عند صدور كتاب القيم أنه سيتم إلغاء مادة التربية الدينية وهو أمر لا أساس له من الصحة.





وتابع نائب وزير التربية والتعليم ليس هناك اى توجيهات لحذف الآيات القرآنية مشيرا إلى أنه نحن في أمس الحاجة لوجود الآيات القرآنية والأحاديث.





تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء

وأكدت أنه لا صحة لإصدار أي توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، مُؤكدةً عدم صدور أية قرارات بهذا الشأن وأن هذه الأخبار محض شائعات تأتي في إطار التشكيك الدائم في التزام الدولة واهتمامها بالدين وأهميته في تربية النشء، مشددةً على أن تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التي تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطية.



