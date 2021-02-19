عبر زوم.. انعقاد مؤتمر عربي عن أمن المعلومات السيبراني غدًا

بدافع التأكيد على أهمية التعاون العربي المشترك في قطاع أمن المعلومات السيبراني والذي يعتبر بمثابة حلقة وصل بين الدول والهيئات العربية والإقليمية ومع الاتحادات الدولية لإضفاء الطابع العربي على هذا القطاع وتنسيق مبادرات وخطط ومشاريع مهمة في المنطقة العربية يعقد المستشار القانوني، محمد سعيد، صباح غدٍ السبت، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مؤتمرًا بعنوان: «أمن المعلومات وآليات مكافحة الجريمة الإلكترونية».





وأوضح رئيس المؤتمر، محمد سعيد لـموقع «صدى البلد» أن المؤتمر يأتي ضمن أولويات تقديم الخدمات والاستشارات والتدريب التقني والنفسي والتوعوي وبناء القدرات واستحداث مظلات قانونية تشريعية لتنظيم القطاع والرقابة عليه ضمن معايير وأسس وأخلاقيات وحوكمة وإدارة جودة عربية عالمية موحدة، إضافة إلى المساهمة في تطوير وتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجال أمن المعلومات الإلكترونية والاتصالات.





وأضاف أن ذلك يحدث من خلال التشارك والتعاون والتكامل في إقامة الملتقيات والمؤتمرات والبرامج وورش العمل التدريبية والتأهيلية والمعارض والمؤتمرات للنهوض بواقع الأمن السيبراني المرافق الي التحول الرقمي والحكومات الإلكترونية والاقتصاد الرقمي العربي تحقيقا للأهداف والتوصيات- تشجيع الريادة والابداع والابتكار في مجالات امن المعلومات.





وأشار إلى أن أبرز المشاركين في المؤتمر المنعقد عبر تطبيق زووم والمتاح مشاهدته لكل الناس الشيخة نوال الصباح، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والدكتور عبد الوهاب غنيم ، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، والأستاذ ماجد خشيم، مدير فرع البنك الأهلي بالسعودية ، والمهندس محمود الكومي، مخترع روبوت كيرا.





جدير بالذكر أن أهم محاور المؤتمر: التحول الرقمى الفرص والتحديات، ودور الإطار التنظيمي للملكية الفكرية في تحسين الاستثمار ، والمهام القانونية لمكاتب وشركات المحاماة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتسريب البيانات وأثرها على الجريمة الإلكترونية، وجرائم البنوك والعمليات المصرفية، وجودة الأمن السيبراني في المدن الذكية المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في توقع الهجمات الإلكترونية ومواجهتها