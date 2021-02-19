خبير: تعزيز الصادرات المصرية لأسواق جديدة الهدف من المشاركة فى جلف فود

قال أحمد عوف خبير الصناعات الغذائية، إن زيادة التوسع الخارجي وتعزيز حجم الصادرات لأسواق جديدة هو الهدف الرئيسي من المشاركة في معرض "جلف فود" المقرر إقامته في دبي خلال الفترة من ٢١- ٢٥ فبراير الجاري.





وأضاف عوف لــــ"صدى البلد"، أن المشاركة في هذا المعرض العالمي تضيف الكثير للشركات المصرية العاملة بمجال الصناعات الغذائية، مؤكدا ضرورة السعى من خلالها دراسة الفرص الاستثمارية الحقيقية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التصدير إلى الخارج وجلب مزيدًا من العملة الصعبة للسوق المصرية.





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وأكد عوف، أن الطفرة الكبيرة التي حققتها الشركات المصرية العاملة فى مجال صناعات الأغذية، جعلت المنتج المصري منافسا قويا لغيره من العلامات التجارية العالمية، الأمر الذي نسعى لتعزيزه دائمًا والوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية.