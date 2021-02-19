رصف وتطوير شارع عبد الرحمن شكرى ومنطقة 58 عمارة ببورسعيد.. صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الجمعة ، عن تواصل أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى بنطاق حى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، مؤكدا أنه جار رفع كفاءة الشارع بالتوازى مع أعمال التطوير التى تشهدها الشوارع المحيطة بالميناء البرى الجديد بحى الضواحى لتحقيق منظومة طرق مطورة على أعلى درجة من الكفاءة تتماشى مع المشروع القومى "الميناء البرى الجديد " لتسهيل حركة السيارات والمواطنين من وإلى الميناء البرى وباعتبار أن هذه المنطقة ستصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيه ووواجهة بورسعيد أمام الزائرين.





أكد محافظ بورسعيد على بدء أعمال تطوير طرق منطقة ٥٨ عمارة ، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية بحى الضواحى و بالتوازى مع أعمال التطوير التى تتم بمختلف الأحياء، لافتا إلى أن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية على كافة المستويات لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للمواطن.





وفي سياق متصل أعلن محافظ بورسعيد اليوم الجمعة عن استمرار العمل فى تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق حى العرب تماشيا مع الطفرة التنموية والخدمية التى يشهدها حى العرب وكافة أحياء المحافظة، موضحا أنه جارى العمل فى رصف وتطوير الشوارع المحيطة بسوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد الجديد وشارع الصباح وذلك لتتناسب مع طبيعة المشروعات الخدمية بهذه المناطق.



