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محافظات

لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:49 م
لحظة ضبط سنتر تعليمي
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر غلق وتشميع سنتر تعليمى بالعقار 5 شارع سامى عبدالرازق متفرع من حسنين هيكل، بعد ضبطه أثناء حصة وتواجد الطلاب بدون أي إجراءات احترازية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بالتنسيق مع إدارة المحلات.

وأكد أنور أن ذلك يأتى حرصا من أجهزة الحي على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وحرصا على سلامة الطلاب.

وفي سياق آخر، وجه رئيس الحي إدارة الإشغالات بالحي لرفع إشغالات سوبر ماركت شهير بشارع ابو داوود الظاهرى، وجار استكمال رفع الإشغالات بباقي شوارع الحي، حرصا على الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي.

كما تم إخلاء مخزن أسفل العقار ٢٠ شارع نجاتي سراج من البضائع وتم مصادرة الأبواب وتم إزالة أسباب الشكوى فضلا عن إيقاف أعمال مخالفة بالعقار ١٣ محمود خيري المنطقة الأولى وتم ازالة ركنة خشبية مخالفة والتنبيه علي صاحب المكان بإيقاف أي أعمال دون تصريح من الحي ، كما تم إزالة غرفه مبنيه خلف العقار ٤٦ السويسري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما أطلق رئيس الحي حملة نظافة في  شوارع عبد الشافي من طرابلس ومحمد حسانين هيكل، والمنطقة بجوار عمارة 25 شارع جمال الدين الشيال مؤكدا أنه يتم يوميا المتابعه المستمرة لرفع مايستجد من مخلفات.

كما تابع رئيس الحى  بالتنسيق مع إدارة الحدائق والمتابعة الميدانيه اعمال استكمال تطوير حديقة الطفل حرصا على تنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لحدائق وميادين الحي.
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
لحظة ضبط سنتر تعليمي شهير بمدينة نصر وصرف الطلاب.. شاهد
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