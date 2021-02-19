ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منبت العزة والشرف.. أحمد حسن يقصف جبهة تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:25 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر سابقا تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تصريحات الإعلامى تامر أمين عن فتيات الصعيد والريف. 

وكتب أحمد حسن قائلا: "سنبقى دائمًا نفخر بـ أصولنا الصعيدية والريفية/ لم لا وهم الأصل والأساس ومنبت العزة والشرف والتربية السليمة أهل الواجب والأصول".

وتابع: "منهم خرج العلماء والأساتذة و الزعماء بفضل تربية آباء عظام وأمهات سيدات فاضلات".

وأكد: سأظل دائمًا أفخر بكوني إبن الصعيد فكل التحية والتقدير لهم و أدام الله عزهم ".


وأصدر نقيب الاعلاميين النائب الدكتور طارق سعده، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الاعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق. 

جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة النهار، بحدث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على إثرها هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي إثر موجة الغضب الذي أطلقوها. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تدريب وجاهزية.. تامر أمين: علينا دعم أبناء الشهداء ورجال الداخلية الأبطال..فيديو

تامر أمين يصفق لـ منتخب مصر لليد: قدمتم مباراة أسطورية.. فخورون بكم ..فيديو

إيه اللى جاب القلعة جنب البحر.. تامر أمين يعلق على صورة غادة عادل وحسن شاكوش

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

برلمانية: ارتفاع نسبة الإدمان بقرى الصعيد بسبب الفقر والبطالة

موجز السوشيال ميديا.. هجوم شديد على تامر أمين بسبب "الصعايدة".. وأحمد موسى ومصطفى بكري يتضامنان

ترشيحاتنا

الأهلي يقطف "الزهور" في دوري محترفي اليد ويستعيد صدارة الدوري من الزمالك مؤقتا

موعد عودة الأهلي لمنافسات الدورى المصري الممتاز

بالأيام .. ننشر تفاصيل جداول حضور الطلاب في المدارس خلال الترم الثاني

‏بعد مصر.. دولة عربية تسجل هزة أرضية بقوة 3.4 درجة

سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي: سنخوض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة