ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زراعة الفيوم: تكثيف المرور على محلات المبيدات والمخصبات بالتعاون مع الشرطة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:44 م
تكثيف المرور على
تكثيف المرور على محلات المبيدات والمخصبات
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أكد  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي تكثيف الحملات على محلات بيع المبيدات والمخصبات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون بين شرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر إبراهيم مدير إدارة شرطة المسطحات وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين والجهات الرقابة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

من جانب آخر مرت إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالتعاون مع شرطة المسطحات على محلات بيع المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية والعمل على ضبط المخالفين لقانون الزراعة المنظم لتلك المحلات رقم 53 لسنة 1966 وذلك بحضور المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابة على المبيدات والمهندس عبد الله سيد أحمد رئيس قسم الحشائش  والمهندس ربيع محمود محفوظ مسئول مكافحة حقلية وشرطة المسطحات عاطف محمد توفيق  وناصر روبي شرطة المسطحات والبيئة.

وأسفر المرور عن الآتي  المرور على محل الميرا للمبيدات والمخصبات الزراعية الكائن بناحية دله بندر الفيوم والمرخص بإسم محمد نادر وتم الإطلاع على التراخيص وتبين بأنها سارية وتم الفحص الظاهري لبعض المبيدات بالمحل ووجدت سارية الصلاحية ومسجلة بوزارة الزراعة.

وأيضا  المرور على محل الشركة المصرية للمبيدات والمخصبات الزراعية بشارع الورشة بندر الفيوم والمرخص بإسم مجدي عباس أحمد عباس وتم الإطلاع على التراخيص وتبين بأنها سارية وتم الفحص الظاهري لبعض المبيدات بالمحل ووجدت سارية الصلاحية ومسجلة بوزارة الزراعة.

وكذلك المرور على محل شركة الفيوم التجارية للمبيدات والمخصبات الزراعية مقابل كوبري المبيضة بندر الفيوم والمرخص بإسم صالح أحمد حسين حسان وتم الإطلاع على التراخيص وتبين بأنها سارية وتم الفحص الظاهري لبعض المبيدات بالمحل ووجدت سارية الصلاحية ومسجلة بوزارة الزراعة.

وكذلك أيضا تم  المرور على محل شركة الشمس للمبيدات والمخصبات الزراعية بمنطقة الصوفي بندر الفيوم والمرخص بإسم سامي فخري فهيم فانوس وتم الإطلاع على التراخيص وتبين بأنها سارية وتم الفحص الظاهري لبعض المبيدات بالمحل ووجدت سارية الصلاحية ومسجلة بوزارة الزراعة. ، و المرور  أـيضا على محل شركة الأرض الخضراء للمبيدات والمخصبات بشارع المدارس بندر الفيوم باسم يحيى أحمد حسين وتبين أنه يمارس الإتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص.










زراعة الفيوم: تكثيف المرور على محلات المبيدات والمخصبات بالتعاون مع الشرطة
زراعة الفيوم: تكثيف المرور على محلات المبيدات والمخصبات بالتعاون مع الشرطة
زراعة الفيوم: تكثيف المرور على محلات المبيدات والمخصبات بالتعاون مع الشرطة
زراعة الفيوم: تكثيف المرور على محلات المبيدات والمخصبات بالتعاون مع الشرطة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزراعة: انخفاض معدلات غش وتهريب المبيدات في مصر خلال 2020

زراعة الفيوم: حملات مُكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز

وكيل زراعة الفيوم: رعاية مشاتل إنتاج الخضر وإنتاج شتلات مسجلة وموثوق منها للمزارعين

ضبط 5 محلات مبيدات زراعية بدون ترخيص و2 طن سماد مدعم بالفيوم

فريق السلامة والصحة المهنية يتفقد مصنع اميسال في الفيوم

ترشيحاتنا

منبت العزة والشرف.. أحمد حسن يقصف جبهة تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

الكوارث تتوالى .. حريق هائل يضرب أمريكا ويخلف ضحايا

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

أول رد من عبدالله جمعة بشأن رحيله عن الزمالك

بـ مكياج لافت .. مروة الأزلي تستعرض جمالها على إنستجرام

غابت الإنسانية.. 3 أشخاص يحرقون طفلا سعوديا بسبب موبايل.. وتحرك عاجل من السلطات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة

10 نصائح فعالة لمرضى السكري لخسارة وزنهم في أقل وقت