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أخبار العالم

عدنا ولن ننظر للوراء .. بايدن: سنحافظ على الشراكة مع أوروبا عبر الأطلسي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:34 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أحمد محرم
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يبعث برسالة واضحة للعالم أن الولايات المتحدة عادت والتحالف عبر الأطلسي سيعود.

وأكد بايدن، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أن الولايات المتحدة مهتمة بتعزيز الشراكة مع أوروبا والحفاظ عليها.

وأضاف بايدن أن العالم أمامه مجموعة من التحديات ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها في العالم على مواجهتها.

وتابع بايدن أنه أوفى بعهده الخاص بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

عادت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بشكل رسمي إلى اتفاقية باريس للمناخ، وذلك بعد مرور 107 أيام على مغادرتها الاتفاقية بأمر من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه من المتوقع أن تثبت الولايات المتحدة، جديتها في الاتفاق، حيث يحرص قادة العالم على سماع الإعلان الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، حول هدف واشنطن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2030.

وجاءت عودة الولايات المتحدة للاتفاقية، بعد شهر من إبلاغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمم المتحدة، بعودة بلاده مرة أخرى إلى المعاهدة.

وكان بايدن وقع على أمر تنفيذي بإعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ في أول أيام تسلمه السلطة في البيت الأبيض.
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