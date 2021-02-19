دار الإفتاء: الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين حرام إلا بمبرر طبي

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يَحرُمُ الإجهاضُ بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر طبي يحذر من وقوع خطر على حياة الأم ببقائه.





حكم الإجهاض وأسباب الإجهاض.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول صاحبته "متى يجوز للمرأة الإجهاض؟.





وأجاب على جمعة، في فيديو له، أن الشافعية يقولون بأن الروح تنفخ في الجنين عند الشهر الرابع وعلى ذلك فيجوز الإجهاض عند الحاجة إليه قبل الأربعة أشهر.





حكم الإجهاض

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا أقر فريق من الأطباء الموثوقين بخطورته على الأم.





وأضافت اللجنة، أنه إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده أنه دم نفاس، تترك من أجله الصلاة والصوم والجماع، ثم تقضي الصوم المفروض ولا تقضي الصلاة.





وأوضحت: أنه إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا ولم تر المرأة دمًا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليها؛ لتعلق النفاس بالدم -ولم يوجد- وإنما عليها الوضوء للرطوبة، وإن كان الأفضل أن تغتسل احتياطًا لعدم خلوه «الإجهاض أو الولادة» عن قليل دم غالبًا، وإعمالا للقاعدة: «الشيء إذا غلب وجوده جعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد».



