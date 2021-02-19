بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام
الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:05 م
كارول سماحة
نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافته تبرز جمالها
وتألقت بها كارول سماحة
، بفستان طويل ومكشوف باللون الأحمر، كما يتميز بتفصيلة انيقة وناعمة تبرز جمال انوثتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.
وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابيه وجذابة.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال ظهورها.