ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد .. لحظة رفع سيارة بترول انقلبت على طريق طنطا المحلة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:37 م
لحظة رفع سيارة بترول
لحظة رفع سيارة بترول بعد انقلابها على طريق طنطا المحلة
Advertisements
احمد علي
أعلن المهندس محمود قطب نائب رئيس قطاع طنطا لشركة التعاون للبترول، اليوم، أن لجان فرق التدخل السريع التابعة للشركة، رفعت السيارة الخاصة بنقل المواد البترولية من موقع حادث التصادم الذى وقع ظهر اليوم، بعد اصطدام السيارة، بسيارة خاصة، وتروسيكل، ما نتج عنه انقلابها فى احدى الترع.


وأوضح " قطب"  أن الشركة نقلت حمولة المواد البترولية، عن طريق احدى سياراتها؛ حفاظا علي الصالح العام .

وكان الطريق "طنطا _ المحلة" امام مدخل قرية الرجدية شهد عصر اليوم إعاده فتحه من جديد خلال نصف ساعه عقب وقوع حادث انقلاب سيارة مواد بتروليه بسبب تصادمها بسيارتي ملاكي وتروسيكل مما تسبب في إنقلاب الأولي في إحدي الترع علي جانبي ذات الطريق مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وخصصت سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية  إخطارا من النجدة والمرور، بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية فى ترعة بطريق " طنطا – المحلة"، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث.

كما تبين من الفحص والمعاينة انقلاب السيارة عقب تصادمها مع سيارتي ملاكى وتروسيكل ، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
شاهد .. لحظة رفع سيارة بترول انقلبت على طريق طنطا المحلة
شاهد .. لحظة رفع سيارة بترول انقلبت على طريق طنطا المحلة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة شخص في حادث تصادم سيارة وتريلا بزراعي الغربية

المرور : رفع تصادم ميكروباص بملاكي بكورنيش المعادي ونقل 6 مصابين للمستشفيات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادثي مرور بالمنيا

إعادة فتح طريق طنطا المحلة عقب انقلاب سيارة مواد بترولية.. صور

ترشيحاتنا

الكوارث تتوالى .. حريق هائل يضرب أمريكا ويخلف ضحايا

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

رسالة على الرمال تنقذ سباحًا من الموت بعد إصابته في منطقة نائية.. تفاصيل

ماذا قرر وزير التعليم لحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج ؟ تفاصيل

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جاك S3 فيس ليفت الجديدة المتوقع طرحها في مصر .. صور

رسالة على الرمال تنقذ سباحًا من الموت بعد إصابته في منطقة نائية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. أضرار إعادة تسخين الطعام .. ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب؟