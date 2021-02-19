شاهد .. لحظة رفع سيارة بترول انقلبت على طريق طنطا المحلة

، أن لجان فرق التدخل السريع التابعة للشركة ، رفعت السيارة الخاصة بنقل المواد البترولية من موقع حادث التصادم الذى وقع ظهر اليوم ، بعد اصطدام السيارة ، بسيارة خاصة ، وتروسيكل ، ما نتج عنه انقلابها فى احدى الترع. أعلن المهندس محمود قطب نائب رئيس قطاع طنطا لشركة التعاون للبترول، اليوم









وأوضح " قطب" أن الشركة نقلت حمولة المواد البترولية، عن طريق احدى سياراتها؛ حفاظا علي الصالح العام .





وكان الطريق "طنطا _ المحلة" امام مدخل قرية الرجدية شهد عصر اليوم إعاده فتحه من جديد خلال نصف ساعه عقب وقوع حادث انقلاب سيارة مواد بتروليه بسبب تصادمها بسيارتي ملاكي وتروسيكل مما تسبب في إنقلاب الأولي في إحدي الترع علي جانبي ذات الطريق مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وخصصت سيارة إسعاف لنقل المصابين.





وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من النجدة والمرور، بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية فى ترعة بطريق " طنطا – المحلة"، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث.





كما تبين من الفحص والمعاينة انقلاب السيارة عقب تصادمها مع سيارتي ملاكى وتروسيكل ، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.



