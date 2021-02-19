التصريح بدفن بطارية المنتحر في سرابيوم بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي

تواصل النيابة العامة بمحافظة الاسماعيلية تحقيقاتها في واقعة انتحار شاب شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية فى عزبة غزالة بقرية سرابيوم مركز ومدينة فايد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لاستكمال التحقيقات، كما صرحت النيابة بدفن جثة الشاب عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعي للجثة.

وأوضحت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه بعزبة غزالة بقرية سرابيوم، وتبين من خلال التحقيقات أن شابا انتحر بشنق نفسه، مستغلا وجوده بمفرده في الشقة، لمروره بأزمة نفسية، وأكدت التحريات التى تسلمتها جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية، واستمعت النيابة لأقوال أفراد أسرته، وأكدوا عدم اشتباههم فى وفاته جنائيا.





كشف أهالي الشاب المنتحر بإحدى عزب قرية سرابيوم بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الجمعة، عن مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية.





من جهتها قالت المصادر، أن الشاب يدعى علاء أحمد وشهرته "بطارية" كهربائي سيارات 35 عام ومقيم بمنطقة غزالة الشرقية بمركز سرابيوم وأن أسرته اكتشفت الواقعة صباح اليوم بعد استيقاظهم.





وبحسب المصادر، فان الشاب دخل غرفته وقام بإغلاقها، وعلق نفسه بحبل متدلي من سقف الغرفة، مشيرًا إلى أن حالته النفسية كانت غير مستقرة خلال الفترة الماضية واشتكى من ضغوطات الحياة المستمرة.





وأقدم شاب على الانتحار شنقًا، في إحدى القرى التابعة لمركز فايد، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة فايد، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بالعثور على شاب يدعى علاء احمد الشهير بعلاء “بطارية“ ، 35 سنة، جثة هامدة مشنوقا داخل أحد حجرات منزله، في عزبة غزالة بقرية سرابيوم، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.





كما تبين دخوله إلى غرفته واختفائه لفترة طويلة، وبعدها حاولت أسرته البحث عنه ليجدوه داخل غرفته مُعلقًا في السقف من رقبته.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى فايد تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.