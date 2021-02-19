طرق دبي تستقطب استثمارات أجنبية بأكثر من مليار درهم خلال 2020

أعلن إبراهيم الحداد مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الهيئة تمكنت خلال العام الماضي 2020 من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة تجاوزت مليار درهم.





ولفت الحداد، فى تصريحات صحفية، إلى أن ذلك جاء من خلال مشاريع شراكة نوعية مع شركات عالمية للاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لمستخدي وسائل النقل العام، وفق نماذج شراكة بناء وتشغيل وتمويل "BOFT"، من عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا .





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وأشارت إلى سعي هيئة الطرق والمواصلات الدائم إلى مواءمة وتطوير إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، وذلك بهدف جذب شركاء عالميين والاستثمار الأجنبي.



