دعاء علي تكتب: أبناء الصعيد صُناع مصر وأعلامها

الإعلام سواء صحافة مقروءة أو مسموع ومرئي كالتليفزيون، الأصل فيه هو تحري الدقة في تقديم المعلومة، وذلك لتأثيره الواضح والكبير علي المُتلقي كقارئ أو مشاهد أو مستمع، وبالأمس فوجئ الجميع بالإعلامي الذي ألقي بالتُهم والادعاءات الكاذبة على أكبر بقعة في مصر، وهي الصعيد ناهيك عن أنها أصل مصر والمصريين.





اقرأوا تاريخ مصر يا سادة، ستجدون أن ملوكها قديما عاشوا وحكموها من الصعيد في أزهى عصورها، وأنا أعيش في الصعيد موطني الذي اعتز به، ودائما أفتخر في كل مكان وأقول أنا صعيدية، المكان الذي خرج من رحمه النماذج، التي لا تخفي عنا وتنتمي إليه وصنعوا تاريخ مصر، ومنهم سيدات وليسوا رجالا وحسب، وأعلام بارزة فى المجتمع أثرت تأثيرا واضحا فى جميع المجالات، ولهم دور كبير وبارز فى التنمية على مر الزمان، عظماء بكل ما تحمله الكلمة من معانى لا يعرفون المستحيل، على المستوى السياسى والادبى والعلمى والدينى، والاجتماعى والفتى الرياضى، وفي شتى المجالات.









ومن عظماء الصعيد وفخر مصر أمام العالم

-الزعيم والرئيس الراحل جمال عبد الناصر من قرية بنى مر أسيوط

-الزعيم عمر مكرم أسيوط

-أحمد فراج طايع أول وزير خارجية لمصر بعد ثورة 23يوليو

-الأستاذة الدكتورة حكمت أبو زيد أول وزيرة عربية للشئون الاجتماعية بعهد الثورة أسيوط

-يس باشا حامد وزير الأوقاف بحكومة الوفد سابقا

-محمد محمود باشا رئيس وزراء سابق أسيوط

-كمال حسن على رئيس المخابرات، وزير دفاع ووزير خارجية سابق أسيوط

-مكرم عبيد وزير المالية بحكومة الوفد سابق .قنا

-جمال العطيفى وزير الثقافة سابق أسيوط

-الدكتور/محمود محفوظ وزير الصحة سابق اسيوط

-أنور أبو سحلى وزير العدل سابق قنا

-المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق ملوي المنيا

-الأستاذ الدكتور نبيل العربى رئيس وفد مصرفى مفاوضات طابا أسيوط

-محمد جلال نعمان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وسفير مصر فى الصين أسيوط

-فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر سوهاج

-السيد الأستاذ اسماعيل القبانى وزير التربية والتعليم سابق أسيوط

-أحمد خشبه وزير الخارجية سابق اسيوط

-السيدة امال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية .اسيوط

-الأستاذ الدكتور أحمد كمال ابو المجد رئيس محكمة البنك الدولى سابق أسيوط

-الأستاذ الدكتور سمير غريب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى أسيوط

-جلال معوض وزير الثقافة والإعلام الأسبق اسيوط

-الدكتور ماهر محمد مهران وزير السكان وتنظيم الاسرة سابق .قنا

- محمد رفعت باشا وزير سابق . أسيوط

-المشير عبد الحكيم عامر المنيا، -الشيخ محمد ابراهيم الحميدي السمالوطي عالم من علماء الازهر سمالوط المنيا

-السفير حسن عبد الحق سفير مصر بالسودان اسيوط

-الدكتورة نادية مكرم عبيد وزيرة شئون البيئة سابق قنا

-السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر سابقا ملوي المنيا

-عميد الادب العربى طة حسين المنيا

-الشيخ المراغي

-الدكتور رفاعه رافع الطهطاوي طهطا سوهاج

-الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الحالي قنا

-المشير فوزي عبد الحافظ سكرتير مبارك ملوي المنيا

-السيدة جيهان السادات سيدة مصر الأولى، وسوزان مبارك المنيا، وهذا إن دل فيدل علي ان بنات الصعيد لسن خادمات في بيوت القاهرة او غيرها، لكنهن ملكات متوجات أينما خرجن من بيوتهن، ناهيك عن الطبيبات والمهندسات والمعلمات اللواتي يُخرجن أجيالا مُشرفة، ترفع اسم مصر عاليا بين دول العالم.





أما عن علماء مصر بالخارج والمنتمين للصعيد، الدكتور حسين الزناتي الخبير التربوي، خريج جامعة المنيا، فهو يُعلم ويُربي أبناء كوكب اليابان، ومؤسس جمعية الصداقة المصرية اليابانية، والدكتور حسن حلمي أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم بالمنيا، مُكتشف معدن جديد لخدمة البشرية، والدكتور طارق عبد العزيز خريج كلية العلوم بالمنيا، باحث مُكتشف علاجا جديدا لفيروس كورونا، وغيرهم من أبناء الصعيد الذين يُشرفون مصر ويرفعون رأسها عاليا أينما خطت أقدامهم، ليضعوها في مصاف دول العالم المتقدم.





فرجاءا من السادة الإعلاميين، تحروا الدقة في تقديم المعلومة للجمهور، فأنت سفير لبلادك عبر شاشات الفضائيات، ومن المفترض انك تُقدم أجمل ما في بلادك، وإذا انتقدت فانتقد نقدا بناءً وليس بهذه الفظاظة في الألفاظ.