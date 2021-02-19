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وزير الشباب الأسبق: السيسي يغامر بشعبيته من أجل مستقبل أفضل لمصر.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:04 م
السيسي
السيسي
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محمد القاضي
قال الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي يغامر بشعبيته في بعض الأحيان من أجل مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وأوضح "هلال"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي ضحى بشعبيته عندما اتخذ قرار رفع الدعم عن المواد البترولية، معقبا: "الرئيس السيسي لم يختبئ خلف الحكومة عند اتخاذ هذا القرار، ولكن تصدى للمشهد".

وأكد أن الرئيس السيسي أعاد الوطنية المصرية إلى مكانها الصحيح، وكذلك إعاد الترابط بين المسلمين والأقباط، معقبا: "ما فعله الرئيس السيسي في هذه النقطة لم يفعله أي رئيس مصري على مدار التاريخ"، متابعا "لم أعرف أي رئيس دولة ذهب لتهنئة الأقباط في عيد الميلاد المجيد.. وقيام الرئيس السيسي بتهنئة الأقباط يعتبر نوع من المغامرة المحسوبة، لأنه يفعل شيء لم يسبق لأي رئيس دولة أن فعله".

وأكد وزير الشباب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس السيسي يسعى دائما للصالح العام، ولا بد من الاستقرار لكي يتم إرضاء جميع الطبقات في الشعب المصري.

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