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تصرفاته مرفوضة.. لجنة حقوق الإنسان تعلق على إهانة تامر أمين لـ أهالى الصعيد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:08 م
تامر أمين
تامر أمين
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شيرين عادل
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تصريحات الإعلامى تامر أمين وإساءته لأهالى الصعيد هو تصرف مرفوض شكلا وموضوعا خاصة أن كل الشخصيات والمقامات فى مصر أتوا من صعيد مصر، والريف المصرى.

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن التصريحات التى جاءت من إعلامى كنا نظن أن لديه الفطنة فى استخدام مخارج ألفاظه وكان لزاما عليه أن يختار ما يخرج عنه من تصريحات.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب استقبلوا منذ أمس الخميس المكالمات من دوائر وأهالى الصعيد، مؤكدا أن الأزمة تصاعدت ولم يتوقعوا أن يكون الإساءات من الداخل فتكفى الضربات التي تتلقاها مصر من الخارج.

ولفت لوجود محاولات من جماعات إرهابية مأجورة وأجندات خاصة لهز وخلخلة معقبا "إحنا مش مستنيين كمان تامر أمين ييجى ينظر علينا فى تصريحات غير مسئولة وأن يمس النسيج الوطنى لمصر".
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