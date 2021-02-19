أحدث ظهور للفنان لطفي لبيب بعد أزمته الصحية.. شاهد

شاركت المخرجة الشابة جاسمين عمرو عرفة، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت المخرجة الشابة بصحبة الفنان الكبير لطفي لبيب في أحدث ظهور له بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، نالت إعجاب متابعيها.













وظهر مؤخرا الفنان الكبير لطفي لبيب مع النجم أحمد عز، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء على المسرح، أمام الحفاوة التي استقبله بها جمهور مسرحية «علاء الدين» على مسرح كايو شو.









وخلال لقاء تلفزيوني ظهر به قبل عدة أشهر قال الفنان لطفي لبيب، إن الممثل من المفترض أن يتمتع بالمرونة العصبية وأن يكون جسمه رياضيا ولديه موهبة قوية، موضحًا "أن التمثيل مهنة صعبة جدًا، ويعتبرها ثاني أصعب مهنة بعد عمال المناجم".









وأضاف الفنان لطفي لبيب، أنه لن يعتزل التمثيل ولكنه يعاني حاليًا من أزمة صحية ولديه جلطة في المخ؛ مسببة له توقف في الجزء الأيسر من جسمه، ولكنه لن يبتعد بشكل كامل.









وتابع أن المرض أفقده جزءًا من رونقه؛ لذلك ابتعد نوعا ما عن الساحة، مشيرًا إلى أن التمثيل يمثل حياته والجزء الأكبر من تاريخه، معقبًا: "لو اتعرض عليا دور همثل على طول".











