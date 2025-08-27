في عيد ميلادها الـ 45.. 10 صور خطفت الأنظار لـ هيدي كرم

يصادف اليوم ال 27 من أغسطس عيد ميلاد الفنانة هيدي كرم، والتي أتمت عامها ال 45.

وتحرص الفنانة هيدي كرم، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتفضل هيدي كرم، الظهور بإطلالات ومختلفة لتكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة التي تتناسب معها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم، في المكياج على الألوان الناعمة والظهور بشكل طبيعي في معظم الأوقات، وتميل إلى اختيار الوان الشعر الفاتحة التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

ونعرص لكم صور الفنانة هيدي كرم