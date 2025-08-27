BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

في إنجاز جديد لصناعة السيارات الصينية، كشفت شركة BYD عن سيارتها الخارقة Yangwang U9 Track Edition بعد أن سجلت سرعة قصوى بلغت 472.41 كم/ساعة (293.54 ميل/ساعة) على مضمار الاختبارات في مدينة بابنبورج الألمانية، لتتوج نفسها كأسرع سيارة كهربائية في العالم حتى الآن.

تحطيم رقم قياسي عالمي

تم تسجيل هذا الإنجاز في 8 أغسطس 2025 داخل منشآت ATP Automotive Testing، بقيادة السائق المحترف مارك باسينج.

وبذلك كسرت السيارة الصينية الرقم القياسي السابق المسجل باسم ريماك نيفرا R، التي حققت سرعة 431.45 كم/ساعة في يوليو الماضي.

كما تفوقت النسخة المخصصة للحلبات بفارق كبير على شقيقتها القياسية Yangwang U9 التي وصلت إلى سرعة 391.94 كم/ساعة فقط في نوفمبر 2024.

قوة هائلة تصل إلى 3000 حصان

وتعتمد النسخة الجديدة على أربعة محركات كهربائية يولّد كل منها قوة تصل إلى 744 حصانًا، ليصل إجمالي القوة إلى نحو 2960 حصانًا (2207 كيلوواط).

وتترجم هذه القوة إلى نسبة مذهلة تبلغ 1200 حصان لكل طن، متفوقة بفارق كبير على ريماك نيفرا R التي تبلغ قوتها الإجمالية 1989 حصانًا بنسبة 978 حصانًا لكل طن.

لتتمكن السيارة من السيطرة على هذه القوة الهائلة، زودتها BYD بنظام توجيه عزم الدوران المتقدم، إلى جانب نظام التحكم الذكي بالهيكل DiSus-X المبني على منصة e4، والذي يقوم بإجراء تعديلات أوتوماتيكية على التعليق لضمان أقصى مستويات التماسك.

كما تعتمد السيارة على منصة كهربائية بجهد 1200 فولت تُنتج بكميات كبيرة لأول مرة في العالم، مع نظام إدارة حرارية متطور لتحمل أصعب ظروف القيادة على الحلبات.

بهذا الإنجاز، تثبت BYD مكانتها كلاعب رئيسي في عالم السيارات الكهربائية الخارقة، حيث لم يعد التفوق حكرًا على الشركات الأوروبية مثل ريماك.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام منافسة شرسة على لقب أسرع وأقوى السيارات الكهربائية في العالم خلال الأعوام المقبلة.