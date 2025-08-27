قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم
محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا انتظام سير انتخابات "جولة الإعادة" لمجلس الشيوخ 2025
مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الصفراء ببعض الشواطئ وفتحها للسباحة
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
بالصور

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
عزة عاطف

في إنجاز جديد لصناعة السيارات الصينية، كشفت شركة BYD عن سيارتها الخارقة Yangwang U9 Track Edition بعد أن سجلت سرعة قصوى بلغت 472.41 كم/ساعة (293.54 ميل/ساعة) على مضمار الاختبارات في مدينة بابنبورج الألمانية، لتتوج نفسها كأسرع سيارة كهربائية في العالم حتى الآن.

تحطيم رقم قياسي عالمي

تم تسجيل هذا الإنجاز في 8 أغسطس 2025 داخل منشآت ATP Automotive Testing، بقيادة السائق المحترف مارك باسينج. 

وبذلك كسرت السيارة الصينية الرقم القياسي السابق المسجل باسم ريماك نيفرا R، التي حققت سرعة 431.45 كم/ساعة في يوليو الماضي. 

كما تفوقت النسخة المخصصة للحلبات بفارق كبير على شقيقتها القياسية Yangwang U9 التي وصلت إلى سرعة 391.94 كم/ساعة فقط في نوفمبر 2024.

قوة هائلة تصل إلى 3000 حصان

وتعتمد النسخة الجديدة على أربعة محركات كهربائية يولّد كل منها قوة تصل إلى 744 حصانًا، ليصل إجمالي القوة إلى نحو 2960 حصانًا (2207 كيلوواط). 

وتترجم هذه القوة إلى نسبة مذهلة تبلغ 1200 حصان لكل طن، متفوقة بفارق كبير على ريماك نيفرا R التي تبلغ قوتها الإجمالية 1989 حصانًا بنسبة 978 حصانًا لكل طن.

لتتمكن السيارة من السيطرة على هذه القوة الهائلة، زودتها BYD بنظام توجيه عزم الدوران المتقدم، إلى جانب نظام التحكم الذكي بالهيكل DiSus-X المبني على منصة e4، والذي يقوم بإجراء تعديلات أوتوماتيكية على التعليق لضمان أقصى مستويات التماسك. 

كما تعتمد السيارة على منصة كهربائية بجهد 1200 فولت تُنتج بكميات كبيرة لأول مرة في العالم، مع نظام إدارة حرارية متطور لتحمل أصعب ظروف القيادة على الحلبات.

بهذا الإنجاز، تثبت BYD مكانتها كلاعب رئيسي في عالم السيارات الكهربائية الخارقة، حيث لم يعد التفوق حكرًا على الشركات الأوروبية مثل ريماك. 

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام منافسة شرسة على لقب أسرع وأقوى السيارات الكهربائية في العالم خلال الأعوام المقبلة.

سيارة BYD أسرع سيارة كهربائية أسرع سيارة في العالم سيارة صينية BYD الصينية

