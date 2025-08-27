انقطاع جزئي لمياه إسنا.. كسر مفاجئ يضرب خط الطرد الرئيسي بمحطة الجوايدة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن تعرض خط الطرد الرئيسي بقطر 700 مم والتابع لمحطة صرف صحي رقم (3) بمنطقة الجوايدة مركز إسنا إلى كسر مفاجئ مساء اليوم ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط المياه بمدينة إسنا.

وفور وقوع الكسر جرى الدفع بفرق الطوارئ التابعة للشركة لموقع الحدث حيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال الإصلاح العاجلة على مدار الساعة لإعادة الخط إلى طبيعته وضمان انتظام الخدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة أن العمل جارٍ بشكل مكثف لحين الانتهاء الكامل من الإصلاح مهيبةً بالمواطنين تفهم الموقف لحين عودة الخدمة بشكل طبيعي في أقرب وقت.