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دار الإفتاء: تحديد النسل ليس فيه مانع شرعي .. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:20 م
دار الافتاء
دار الافتاء
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محمد القاضي
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن تحديد النسل ليس له مانع شرعي إطلاقا.

وأضاف "الورداني"، خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك مفاهيم تستخدم بشكل مغلوط وبشكل غير دقيق، ومنها مفهوم الرزق، معقبا: "المسألة ليست في أن كل مولود يأتي برزقه.. فكل مرض يأتي برزقه".

وأشار أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية،: "هناك مثلث يسمى مثلث الرعب التنموي، وله ثلاثة أضلاع، قاعدته انخفاض الوعي، وضلعيه الزيادة السكانية والتطرف والتشدد والإرهاب"، مؤكدا: "هذا المثلث سوف يظل يأكل التنمية".

وأوضح أنه يجب ألا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، متابعا: "المفاهيم المغلوطة التي حاولنا أن نعطيها نوعا من المصداقية ونسميها عادات وتقاليد، هي في الحقيقة سموم عقلية لا تنمي العقل الإنساني وتوقفه عن مسألة الدعم المجتمعي والتنمية".

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