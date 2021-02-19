ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

توقعات بانتهاء ظاهرة «أوفربرايس» السيارات في مصر خلال شهرين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:03 م
ظاهرة «أوفربرايس»
ظاهرة «أوفربرايس» السيارات
Advertisements
اشرف عطية
ظاهرة "الافر برايس" ليست منتشرة في سوق السيارات المصري فقط بل في بعض الأسواق العالمية وكلمة اوفر برايس في الأصل هي ذيادة سعر اضافي علي السيارة لأي سبب ما فبعض الوكلاء يقومون برفع سعر طراز معين بعد ارتفاع مبيعاتها لتحقيق مكاسب اكبر او بسبب نقص المعروض بسبب ظروف الاستيراد او التخزين فهي بمثابة نظرية العرض و الطلب فكلما زادت السلعة قل ثمنها وكلما قلت ارتفع الثمن.


وأكد خبراء في مجال السيارات في مصر أن ظاهرة الأوفربرايس المنتشر في قطاع السيارات في مصر انتشرت بقوة منذ العام الماضي 2020 عندما انتشر فيروس كورونا في صورته الأولية وتسبب ذلك في إغلاق مصانع سيارات عالمية وتراجع الشحن والتجارة بين الدول وبالتالي تصدير السيارات لمصر مما أدى إلى قلة المعروض من الموديلات الجديدة مما ساهم بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة.

وأضاف الخبراء أنه خلال شهرين سيتم استيراد دفعات كبيرة من السيارات يقلل من الأوفربرايس في السوق المصري وأيضا انخفاض استيراد مكونات الإنتاج للسيارات التي ترغب في التصنيع في مصر ساهم في انتشار تلك الظاهرة.

ومن الأشياء التي تساهم في تلاشي تلك الظاهرة هي حملات مقاطعة شراء السيارات ما أثر علي عملية شراء السيارات ولكن الأمر مع الوقت تغير الى الصورة العكسية حيث أصبح هناك طلب على السيارات مع انخفاض أعدادها وبالتالي ارتفع سعرها وأصبحت تباع بالأوفربرايس وأضاف الخبراء أن الفترة المقبلة مع دخول فترة الصيف وانفتاح حركة التجارة وزيادة أعداد السيارات ستتراجع نسب الأوفربرايس في مصر.

وكانت شركة سكودا من أولى الشركات التي تصدت لأي موزع يبيع بغير سعر الوكيل، وحذرت أنه سيتم وقف التعامل فورا مع أي موزع معتمد يبيع سيارات سكودا بالـ"أوفر برايس".

ونوه الخبراء أنه على الجميع التصدي لتلك الظاهرة، وناشدوا المستهلك المصري، بعدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلا والاستلام من الوكيل بالسعر الرسمي ومتابعة الأسعار من الشركات الأم عالميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كريم الرواس: السوق سيشهد استقرارا في أسعار السيارات .. والوقت الحالي هو الأنسب للشراء .. فيديو وصور

سيات تنافس سكودا بسيارة كروس أوفر جديدة.. فيديو

خبراء السيارات يقدمون روشتة لإنهاء ظاهرة الـ أوفر برايس في مصر

ترشيحاتنا

عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

خاص.. أول تعليق رسمي من المريخ السوداني على واقعة سب كهربا لـ لاعبيه

منبت العزة والشرف.. أحمد حسن يقصف جبهة تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

حب من غير جواز.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث تصريحاتها

بعد تصريحات تامر أمين.. نساء ولدن فى الصعيد والريف وغيرن التاريخ بينهن زوجة الرسول

لكمة في المعدة تودي بحياة طفل.. والأم وعشيقها وراء القضبان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة

لكمة في المعدة تودي بحياة طفل.. والأم وعشيقها وراء القضبان

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي