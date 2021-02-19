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رياضة

مشددا على أهمية المواجهات القادمة.. مصيلحي يجتمع بلاعبي الاتحاد السكندري والجهاز الفني

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
عقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، اجتماعا اليوم بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فني ولاعبين بقيادة  حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار رئيس النادي، إلى أن الجماهير تنتظر من هذا الفريق تقديم مستوى متميز، لما يضمه من عناصر مميزة بين صفوفه وتدعيمه بعناصر مميزة أيضًا في بداية هذا الموسم، بالإضافة لوجود جهاز فني قدير له قدرات فنية كبيرة بقيادة التوأم.

وشدد "مصيلحي" على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان ووادى دجلة وإنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدورى العام، وتعهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.
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