مشددا على أهمية المواجهات القادمة.. مصيلحي يجتمع بلاعبي الاتحاد السكندري والجهاز الفني

عقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، اجتماعا اليوم بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فني ولاعبين بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.





وأشار رئيس النادي، إلى أن الجماهير تنتظر من هذا الفريق تقديم مستوى متميز، لما يضمه من عناصر مميزة بين صفوفه وتدعيمه بعناصر مميزة أيضًا في بداية هذا الموسم، بالإضافة لوجود جهاز فني قدير له قدرات فنية كبيرة بقيادة التوأم.



