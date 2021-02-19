مفتي الجمهورية: نعطي براحًا لأهل القرى في اختيار الجهة التي يخرجون زكاتهم لها عكس أهل المدن

أجاب الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- على عدد من أسئلة المشاهدين خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" الذي أذيع اليوم الجمعة على فضائية صدى البلد.





ورد المفتي على سؤال عن حكم تعجيل الزكاة وتقديمها عن موعدها فقال لا حرج فيه وكذلك إخراج زكاة هذا العام والعام المقبل، لتحقيق المصلحة الشرعية وهناك فتاوى بمشروعية ذلك صدرت من دار الافتاء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن الرسول أخذ من عمه العباس زكاة سنتين قادمتين في ظرف معين استدعى التقديم وهو ما يؤكد مشروعية ذلك في الظرف الاستثنائي الذي نمر به ويمر به العالم، فالظروف الاستثنائية لها أحكام خاصة استثنائية ثم تعود لحالتها الطبيعية بعد انتهاء هذه الظروف.



