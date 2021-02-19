سميرة سعيد تكشف عن بداية عملها بمصر والمشاكل التي تعرضت لها.. فيديو

قالت المطربة سميرة سعيد، عندما جئت إلى مصر في الأول كان هناك مشاكل في عملي بمصر، مؤكدة أن نقابة الموسيقيين منعتني لتكرار ظهوري في أكثر من مناسبة وقمت برفع قضية عام 1985 وكسبتها.





وأضافت سعيد خلال لقاء لها لبرنامج "السيرة" أنه كان هناك مطربات مصريات اشتكوا من ظهوري المتكرر، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك كان هناك مطربة واحدة قامت بدعمي.





وتابعت المطربة سميرة سعيد أنني كنت بطلب أجر عادي مثل باقي المطربين في الحفلات، مؤكدة أنني كنت أعمل مع إحدى الشركات وكنت أتواجد بحفلات التليفزيون.





وأشارت سعيد إلى أنني عملت على التقليل من الحفلات ولجأت لتسجيل الألبومات، مؤكدة أنني قمت بتسجيل 3 ألبومات في ليلة واحدة وكانت "مش هتنازل عنك" وألبومين آخرين .



