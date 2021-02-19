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أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن لن يدعو روسيا للانضمام إلى مجموعة السبع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:46 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قسم الخارجي
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي دعوة روسيا للانضمام إلى مجموعة السبع.

أكدت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أي دعوة لروسيا للانضمام إلى مجموعة السبع ستوجه بالشراكة مع جميع الأعضاء، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وطوال فترة رئاسته، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعضاء مجموعة السبع إلى إعادة روسيا إلى المجموعة ملقيا باللوم على سلفه باراك أوباما في أزمة شبه جزيرة القرم وأوكرانيا.

في سياق آخر، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة  ليس لديها خطط لرفع عقوبات "سناب باك"، المفروضة على إيران، على خلفية الانضمام إلى المحادثات مع أوروبا بشأن الملف النووي الإيراني.
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