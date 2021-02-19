مي عمر: اتوترت بسبب هذه المشاهد في مسلسل لؤلؤ.. فيديو

قالت الفنانة مي عمر، إنها تشعر بالسعادة والتوتر في آن واحد، خاصة أن نسب المشاهدة العالية تجعل الفنان حريصا على تكرار النجاح في الأعمال القادمة، معقبه: "أنا بحب مسلسل لؤلؤ جدا.. وبحب كل مشاهده".





وأضافت "عمر"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "فيه مشاهد كثيرة في المسلسل كانت موتراني جدا.. منها مشهد اللي لؤلؤ اكتشفت فيه أنهم بيضحكوا عليها، وكنت خايفة من المشهد جدا.. إضافة إلى الحفلات كنت خايفة منها جدا لأنها كانت صعبة".





وأوضحت: "مشاهد الحفلات كانت بتصور وراء بعضها وكنت متوترة وقلقانة"، لافتة: "حلقة أكرم حسني كانت مختلفة تماما، لأن أنا وأكرم صحاب جدا، وعملنا مسلسل كامل مع بعض، والأغنية كانت لذيذة".





وأكدت أن مسلسل لؤلؤ لا يمثل قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب، معقبه: "الجميع في البداية قال إن المسلسل يحكي قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب"، موضحة: "خرجنا بعد ذلك وقولنا أن المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. ولكن عندما أصبح هناك إصرار أن المسلسل يحكي قصة شيرين عبدالوهاب، قولنا أما المسلسل ينزل نحكم".



