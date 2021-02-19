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أخبار العالم

العراق: مهمة الناتو في بلادنا استشارية وبموافقة الحكومة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:50 م
العراق: مهمة الناتو
العراق: مهمة الناتو في بلادنا استشارية وبموافقة الحكومة
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قسم الخارجي
أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي بالعراق، إن حلف الشمال الأطلسي "الناتو" يعمل في بلاده بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها.

وأضاف "الأعرجي" في تغريدة على تويتر: "حلف الناتو يعمل مع العراق وبموافقة الحكومة وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية".

وتابع المسؤول العراقي: "نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن أعداد المدربين".

كان الأمين العام لحلف الناتو أعلن يوم أمس الخميس أن الحلف سيوسع  مهمته في العراق إلى ثمانية أضعاف حجمها الحالي.
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