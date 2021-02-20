نشرة الحوادث.. لحظة إشعال النيران في صاحب فرن بالغربية.. شاب يدس السم في الجاتو ليتخلص من صديق عمره

نشر قسم الحوادث عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها:

السم في الجاتوه.. حكاية شاب تخلص من صديق عمره في الإسماعيلية

لفظ شاب ثلاثيني أنفاسه الأخيرة متأثرا بتناوله قطعة حلوى مسمومة بالإسماعيلية.

خروج 17 مصابا .. ننشر أول صور لحادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء

حصل موقع "صدى البلد" الإخباري على أول صور لحادث انقلاب الأتوبيس السياحي بالقرب من منطقة حمام فرعون.

التصريح بدفن بطارية المنتحر في سرابيوم بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي

تواصل النيابة العامة بمحافظة الاسماعيلية تحقيقاتها في واقعة انتحار شاب شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية فى عزبة غزالة بقرية سرابيوم مركز ومدينة فايد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لاستكمال التحقيقات، كما صرحت النيابة بدفن جثة الشاب عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعي للجثة.

إصابة 21 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء

أصيب ٢١ شخصًا اليوم الجمعة بإصابات مختلفة إثر تعرضهم لحادث انقلاب حافلة سياحية، على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

شاهد| نجار يشعل النيران في صاحب فرن بالغربية بسبب طابور العيش

نشبت مشاجرة حامية وصلت لحد التشابك بالأيدي بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة في الغربية بين صاحب فرن عيش ٣٠ سنة ونجار موبيليا بسبب خلافات على تأخيره في الدور مما أسفر عن إصابة صاحب الفرن بحروق فى الوجه والأيدي.