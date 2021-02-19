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حوادث

السم في الجاتوه.. حكاية شاب تخلص من صديق عمره في الإسماعيلية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:28 م
جثة
جثة
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انجي هيبة
لفظ شاب ثلاثيني أنفاسه الأخيرة متأثرا بتناوله قطعة حلوى مسمومة بالإسماعيلية.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد مصرع شاب يدعي" س.م.س”30 سنة، عامل في الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه، توصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجني عليه وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له داخل قطعة من الجاتوه.

وقالت مصادر أمنية إن فريقا من البحث الجنائي بمباحث قسم ثالث، توصلت لهوية الجاني، وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدي شركات الاستثمار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  المتهم بعد فشل محاولة اختبائه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.
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