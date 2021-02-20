مستشار الأمن القومي الأمريكي: الدبلوماسية ضرورية في التعامل مع إيران

قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، اليوم السبت، إن الدبلوماسية يجب أن تكون جزءًا من مساعي حل المشكلة مع إيران.





وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "الرئيس جو بايدن طلب منا الموافقة على دعوة أوروبية لبدء النقاش بشأن إيران".





وتابع: "نعتقد أنه من الممكن التوصل لحل دبلوماسي والمهم أولا الجلوس على طاولة المفاوضات".





ومساء الجمعة، قال البيت الأبيض إن واشنطن وافقت على وساطة الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني.





وأكد أن الإدارة الأمريكية "لا تخطط لرفع العقوبات" المفروضة على طهران، "قبل انتهاء المباحثات مع الشركاء الأوروبيين".



