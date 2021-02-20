بعد تراجع النتائج.. هل تؤيد رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

واصل صلاح تألقه منذ انضمامه لصفوف ليفربول وحتى موسمنا الحالي، ولكن الأمور اختلفت نوعا هذا الموسم مع تراجع أداء الليفر ومع تواضع نتائجه المحلية.





فأصبح صلاح الشمعة المضيئة في موسم ليفربول المخيب للآمال، فجميع اللاعبين تراجع أدائهم باستثناء الفرعون الذي حافظ على نسق أداءه في أغلب مباريات الفريق هذا الموسم وبات متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.





رصدت عدسة "صدى البلد" اراء الجماهير حول اداء ليفربول واستمراريه صلاح فى النادى.





قال خالد احمد احد الجماهير ان ليفربول اداءها فى تراجع و لكننا اعتدنا على صلاح و وجوده فى النادى فالافضل ان يظل فيه و يرفع من اداءه مرة اخرى.





اكد هشام سيد احد الجماهير انه له الاحقية فى الانتقال الى نادى اعلى و لكنه فى الاخير قراره هو يرى ان ريال مدريد مناسب لمستوى صلاح .





اوضح كمال على احد الجماهير انه يجب على صلاح ان ينتقل الى فريق اعلى ليحافظ على اداءه و يعلى منه لانه بوجوده فى ليفربول سيظلم مجهوده فالافضل له الانتقال الى ريال مدريد او برشلونة.





تابع حسام وائل احد الجماهير قائلا ان صلاح اضافه الى اى نادى سواء ليفربول او غيره و ان العروض عليه عالية من بعض النوادى و لكنه يجب ان يرى الدورى الاسبانى و يشارك فيه.