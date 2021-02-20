إيطاليا تحقق في وجود ملايين اللقاحات المزيفة لكورونا

أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء أمس الجمعة، بأن الشرطة الإيطالية تحقق في وجود ملايين اللقاحات المزيفة لفيروس كورونا.





وأشارت إلى أن الشرطة أجرت استجوابا لمسؤول محلي بمنطقة فينيتو، كان أبلغ عن تلقيه عروضا بنحو 27 مليون جرعة من لقاح "فايزر" خارج نظام التعاقد الأوروبي.





وأبلغ حاكم فينيتو، لوكا زايا، لأسابيع عن اتصال بعض الوسطاء المجهولين به وعرضهم بيع لقاحات، منها اللقاح الروسي والصيني، له بعد أن عبر علنا عن إحباطه من نقص شحنات اللقاح في إيطاليا، وقال إنه يريد شراء لقاحات منطقته الخاصة بمعزل عن المسار الحكومي الوطني.





وأكد الفريق أنه يفتش مكاتب فينيتو المحلية "للبحث عن مقدمي اللقاحات المزعومين خارج الاتفاقات مع السلطات المركزية".



