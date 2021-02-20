ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة نبيه: الزمالك سيتأثر برحيل مصطفى محمد

السبت 20/فبراير/2021 - 05:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق أن الزمالك سيتأثر بشكل كبير بعد رحيل مصطفي محمد عن الفريق.

وقال نبيه خلال حديثه لبرنامج "جمهور التالتة":" الزمالك سوف يتأثر برحيل مصطفى محمد و التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأبيض القادم من المقاولون العرب الأقرب لتعويضه".

وتابع نبيه عن فترة تدريبه منتخب مصر: صناعه اللاعب الدولى تحتاج وقت وجهود كبير، قمنا بضم لاعبين لصفوف المنتخب فى عهد كوبر لم يقدموا مستويات جيدة

كما أعلن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، سفره إلى تركيا من أجل دعم مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك المحترف في صفوف جالطة سراي.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد لاعب مصري متألق ويعجبني طموحه وسأسافر من أجل عقد جلسة معه في تركيا ودعمه".

وتابع: "مصطفى محمد لاعب يستحق الدعم وأعلن سفري لتركيا من أجل دعمه".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يغلق الباب فى وجه جالطا سراي التركي بشأن احتراف مصطفى محمد

الزمالك يكشف سبب رفض عرض جالطة سراي لضم مصطفى محمد وموقفه من ضم جلال إنبي

أحمد بلال: تألق مصطفى محمد مع جالطة سراي صعب.. وراتبه بالنسبة للدوري التركي «ضعيف»

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

أخبار الزمالك.. إعارة عمر السعيد للجونة وتفاصيل حالة شيكابالا والمثلوثي وروقا

مصطفى محمد يصل إلى تركيا للانضمام لجالطة سراي

ترشيحاتنا

نشرة الحوادث.. لحظة إشعال النيران في صاحب فرن بالغربية.. شاب يدس السم في الجاتو ليتخلص من صديق عمره

بسبب فضيحة لقاحات كورونا.. وزير الصحة الأرجنتيني يستقيل من منصبه

تصريح ناري من مي عمر بشأن اتهامات "عامل مسلسل لـ مراته"

قتل ابنها وجاءها نادمًا بسلاحه لتقتص منه في بيتها.. وهكذا ردت عليه الأم

بفستان حرير.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

أمى كانت بتهزقنى.. هدير عبد الناصر تروى كواليس دورها بـ " لؤلؤ"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«شبح عروس».. حالة رعب تصيب زوجين بسبب لقطات كاميرا مراقبة بمنزلهما.. شاهد

تجريد هاري وميجان من الرعاية الملكية.. مقربون: لم يتفاجأ على الإطلاق

امرأة متهورة تنتقم من حبيبها السابق بـ رأس خنزير مقطوعة