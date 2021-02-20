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أخبار العالم

من خلال منصات التواصل.. انطلاق مؤتمر «الدفاع الدولي 2021» اليوم

السبت 20/فبراير/2021 - 08:41 ص
الامارات
الامارات
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أمينة الدسوقي
تنطلق اليوم، السبت، أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021 بنسخته «الهجينة»، في مركز أدنوك للأعمال، وافتراضيًا من خلال مختلف منصات التواصل العالمية من الساعة 08:00 صباحًا، وحتى الساعة 02:00 ظهرًا.


ويجمع مؤتمر الدفاع المصاحب لمعرضي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» 2021 والذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 26 خبيرًا ومتخصصًا من مختلف أنحاء العالم لمناقشة ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الاتحاد".


ويشارك في الجلسة الثانية «حماية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى في عصر التعاون والمشاركة»، معالي عمر بن سلطان العلماء، ومايكل جوهانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «ساب»، وهايدي غرانت، مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بابين، نائب الرئيس التنفيذي ومسئول التقنية والابتكار، مجموعة «نافال».


وتتناول الجلسة الثالثة «تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية في ظل التغيرات المتسارعة والمعقدة»، ويديرها الدكتور نوح رافور، رئيس العلاقات الدولية في مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «ايدج»، وطارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، والدكتور عوزي روبين، باحث أول في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، وكيم يون سيوك، نائب وزير مكتب القوة العسكرية وإدارة الموارد في كوريا الجنوبية، والفريق ثيودوروس لاجيوس هاف، المدير العام للمديرية العامة للاستثمارات الدفاعية والتسليح.


ويختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة وهي بعنوان: «نظرة شاملة لكيفية تماهي الأمن السيبراني مع حقبة التحول الرقمي»، بمشاركة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، واللواء بحري دينيش كومار تريفادي، المدير العام للعمليات البحرية.


وتدير الجلسة الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة الأبحاث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني.


ويذكر أن اللجان المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي تطبق عددًا من الإجراءات التي تسهل دخول المشاركين والزوار الدوليين من خلال توفير أقصى معايير الصحة والسلامة للجميع، حيث سيتوجب على جميع المشاركين والوفود إبراز نتيجة فحص (كوفيد- 19) «PCR» سلبية، بالإضافة لتطبيق معايير التباعد الجسدي، وارتداء كمامات الوجه خلال المعرضين، وجميع فعاليات المؤتمر.
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