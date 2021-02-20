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أخبار العالم

الأرصاد العمانية: توقعات بهطول أمطار متفرقة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:22 ص
الأرصاد العمانية
الأرصاد العمانية
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أمينة الدسوقي
قالت الأرصاد الجوية العمانية إن حالة الطقس اليوم ستكون صحوا بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل والصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان.

وأوضحت الأرصاد العمانية أن سواحل بحر عمان ستشهد رياحا شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارا تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وحول حالة البحر قالت الأرصاد إنه سيكون هادئ الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا وربع المتر.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في ولاية السيب 27 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.. وفي مدينة صلالة تبلغ درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.
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