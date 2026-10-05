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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: تعامل فوري مع الشكاوى لحسمها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة

منظومة الشكاوى بالوزارة
منظومة الشكاوى بالوزارة
حنان توفيق

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين، في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية، بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقي أي شكاوى؛ فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فوري وفعال لحسمها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين.

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد (1209) شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر 2026، ونسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية سبتمبر 2026 بلغت (97.22٪).

ومن جهتها، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، أجهزة الري المختصة بمحافظة البحيرة؛ لسرعة اتخاذ اللازم حيال تضرر الأهالي من استخدام الأطفال لماسورة (بدالة) مصرف جبارس للعبور عليها.

وتم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة هيئة الصرف، وتم التوجيه من الوزير بالتحرك الفوري وعمل عداية لمرور الأطفال، لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الكوبري الواقع على مصرف جبارس.

وفي محافظة القليوبية، تم التوجيه لأجهزة الري بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بتضرر الأهالي من عدم وصول مياه الري وعدم تطهير ترعة الصيصة الجديدة بمركز شبين القناطر، حيث تمت المعاينة وتطهير الترعة ووصول المياه خلال دور العمالة المقرر.

وفي محافظة أسيوط، تم التوجيه لأجهزة الري بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بشأن انسداد الترعة المارة بعزبة طه بجوار كوبري السوالم البحرية، حيث قامت الإدارة العامة لري أسيوط بتطهير الترعة وحسم الشكوى.

موقف منظومة شكاوى المواطنين بالوزارة شكوى الشكاوى الحكومية الموحدة مستوى الوزارة

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