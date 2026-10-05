بعد تحريره من الجيش اليمني.. ميليشيات الحوثي تطلق صاروخين على باب المندب

أفادت قناة العربية بأن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين باتجاه باب المندب، بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية إحكام السيطرة الكاملة على المضيق الاستراتيجي.

وأضاف مصدر، للقناة، أن ميليشيا الحوثي استهدفت بصاروخين بالستيين مديرية ذوباب، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

باب المندب تحت السيطرة

قال الناطق باسم الجيش اليمني إن القوات نفذت عملية التفاف ناجحة للسيطرة على المضيق، وقطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه.

وأضاف أن مئات العناصر الحوثية محاصرة في ذوباب وعليها تسليم نفسها للقوات الحكومية، مؤكداً أن العمليات مستمرة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

انهيارات حوثية وأسرى في الساحل الغربي

وأكدت مصادر عسكرية أن عناصر الحوثي في جزيرة ميون وباب المندب تفاوض على الاستسلام للقوات الحكومية، فيما أظهرت مشاهد متداولة أسرى من الميليشيا في الساحل الغربي بعد دخول قوات درع الوطن وألوية العمالقة.

وقالت قوات العمالقة إنها أسرت عناصر حوثية حاولت الهروب عبر البحر بعد السيطرة على باب المندب، بينما كشفت مصادر من تعز عن انسحاب أكثر من 50 عربة تحمل عشرات الحوثيين من البريهة وبني بكاري نحو الكدحة.

وأعلنت القوات اليمنية سيطرتها على باب المندب وذوباب وتقدمها نحو المخا، فيما دخل موفد قناة العربية إلى باب المندب بعد تحريره من سيطرة الميليشيا.

انطلاق عملية "فجر اليمن" لتحرير صنعاء

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عملية "فجر اليمن"، وتم تدمير 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق العملية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء هجوم استراتيجي على صنعاء، فيما أفاد مراسل “العربية” بأن جميع جبهات مأرب اشتعلت خلال الساعات الماضية وحققت القوات الحكومية تقدماً فيها.

روبيو: واشنطن ملتزمة بأمن السعودية.. واليمن لن يقبل بتحكم الحوثي في باب المندب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يحدث حالياً في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين، مؤكداً أن الحكومة اليمنية والسعودية لن تقبلا بتحكم الحوثي في باب المندب.

وشدد روبيو على أن لدى واشنطن اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها.