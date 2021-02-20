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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. طرق دبي تستقطب استثمارات أجنبية بأكثر من مليار درهم خلال 2020

السبت 20/فبراير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أعلن إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشئون التجارية والاستثمار بقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الهيئة تمكنت خلال عام 2020 من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة تجاوزت مليار درهم.


ولفت "الحداد"، إلى أن ذلك جاء من خلال مشاريع شراكة نوعية مع شركات عالمية للاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام، وفق نماذج شراكة بناء وتشغيل وتمويل "BOFT"، من عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا .


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وأشار إلى سعي هيئة الطرق والمواصلات الدائم إلى مواءمة وتطوير إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، وذلك بهدف جذب شركاء عالميين والاستثمار الأجنبي.


ونوه بأن سعي الهيئة لترسيخ وتعزيز علاقاتها الاستثمارية الإستراتيجية مع القطاع الخاص، يتواكب مع إطلاق منصة "استثمر في دبي"، وهي المنصة الرقمية الموحدة لتأسيس الأعمال، والتي تعتبر تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وفعال".


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