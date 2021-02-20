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أخبار العالم

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من الطقس السيئ

السبت 20/فبراير/2021 - 09:49 ص
تحذير من الأرصاد
تحذير من الأرصاد السعودية
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شريف سيد
أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم السبت، تحذيرا من هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق في المملكة. 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية، والحدود الشمالية). 

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

فيما أضاف أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

يأتي ذلك عقب موجة من تساقط الثلوج والاضطراب في الطقس بالمنطقة العربية خلال الأيام الماضية. 
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