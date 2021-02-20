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تعليم

ماجد نجم: جامعة حلوان الأهلية ستضم كليات وبرامج مختلفة لتلبية متطلبات سوق العمل

السبت 20/فبراير/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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كريم ناصر - إسلام خالد
تضع جامعة حلوان، اليوم حجر أساس الجامعة الأهلية الجديدة التى يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ونخبة من عمداء كليات جامعة حلوان.    

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة الأهلية الجديدة جامعة من جامعات الجيل الرابع وستضم كليات فريدة وتخصصات نادرة مثل كليات العلاج الطبيعى وطب الأسنان، والإدارة الرقمية والفنون، وبرامج إدارة المتاحف. 

وأوضح نجم، أن الجامعات الأهلية رافد من روافد التعليم المصرى، وأن العمل بجامعة حلوان الأهلية يجرى على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب بالعام القادم، بكلية أو اثنين على الأقل.


وأشار إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.
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