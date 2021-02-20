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رياضة

لبحث إمكانية ضمه.. وفد إنجليزي يتابع مصطفى محمد أمام ألانيا سبور.. اليوم

السبت 20/فبراير/2021 - 10:15 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
يتابع وفد من كشافي نادي كريستال بالاس الإنجليزي، مباراة جالاتا سراي وألانيا سبور، المقرر لها، اليوم السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب باهجه شهير اوكولاري، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري التركي، للوقوف على مستوى النجم المصري مصطفى محمد.

وذكرت صحيفة " Haber türk" التركية، الخميس الماضي، أن نادي كريستال بالاس بدأ في مراقبة مصطفى محمد نجم فريق جالاتا سراي، تمهيدا لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هجوم الفريق. 

وأضافت الصحيفة، أن كريستال بالاس سيرسل كشافيه إلى تركيا، لمتابعة مصطفى محمد أمام ألانيا سبور بالدوري التركي. 

ويسعى مصطفى محمد لمواصلة انطلاقته الصاروخية مع جالاتا سراي بالتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة فريقه للفوز، وتأمين الصدارة.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار. 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف. 

في المقابل يتسلح ألانيا سبور بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مصطفى محمد ورفاقه، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ألانيا سبور في المركز الخامس بـ 42 نقطة.
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