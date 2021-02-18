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رياضة

بعد تألقه مع جالاتا سراي.. مصطفى محمد على رادار كريستال بالاس

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:06 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
أكد تقرير تركي أن نادي كريستال بالاس يراقب النجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي. 

وذكرت صحيفة " Haber türk" التركية، أن نادي كريستال بالاس بدأ في مراقبة مصطفى محمد، تمهيدا لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هجوم الفريق. 

وأضافت الصحيفة، أن كريستال بالاس سيرسل كشافيه إلى تركيا السبت المقبل، لمتابعة مصطفى محمد أمام ألانيا سبور بالدوري التركي. 

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دورلار. 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالهما 4 أهداف. 
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