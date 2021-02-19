جالاتا سراي يحسم الجدل: لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك





وقال عبد الرحيم البيرق في تصريحات أبرزتها صحيفة " milliyet" التركية:" لا ينبغي على أحد أن يقلق بشأن مستقبل مصطفى محمد، لدينا بند يتسح لنا شراءه مقابل 4 ملايين دولار قبل شهر يوليو 2022".





وتابع:" يمكننا أن ندفع الأموال للزمالك اليوم أو غدا ونضع حدا لهذه الشائعات، لكننا تعاقدنا مع على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار، بسبب قواعد اللعب النظيف".





وأكمل:" لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك، حتى ولو عرض أكثر من 4 ملايين دولار".







كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى أحقية بيع الزمالك لـ مصطفى محمد لأي نادي خلال الفترة المقبلة، حال وصول عرض بمبلغ أكثر من 4 ملايين دولار.